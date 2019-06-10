В Краснодаре выберут «Мисс транспорт»
В Краснодаре пройдет первый в истории России конкурс красоты среди работниц транспортной сферы города «Мисс транспорт». В состав жюри войдет известная актриса Марина Федункив.
- Практически ежедневно представительницы прекрасного пола выходят на работу, чтобы жители кубанской столицы смогли вовремя доехать до своих офисов, мест учебы и отдыха. Девушки управляют трамваями и троллейбусами, работают кондукторами, осуществляют ремонт подвижного состава, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в МУП КТТУ.
За звание «Мисс транспорт - 2019» будут бороться 20 участниц одноименного конкурса. Первый этап (заочный) можно будет увидеть на просторах Инстаграм, где жители Краснодара смогут оценить работниц транспортной сферы города, а второй – финальный пройдет 22 октября в Доме культуры Железнодорожников.
ИСТОЧНИК KP.RU