2019-06-10T20:16:51+03:00
Общество

В Краснодаре выберут «Мисс транспорт»

В краевой столице состоится первый конкурс красоты среди работниц транспортной сферы
Максим ОСОКИН
Поделиться:
За звание "Мисс транспорт" в Краснодаре будут бороться 20 участницЗа звание "Мисс транспорт" в Краснодаре будут бороться 20 участницФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Краснодаре пройдет первый в истории России конкурс красоты среди работниц транспортной сферы города «Мисс транспорт». В состав жюри войдет известная актриса Марина Федункив.

- Практически ежедневно представительницы прекрасного пола выходят на работу, чтобы жители кубанской столицы смогли вовремя доехать до своих офисов, мест учебы и отдыха. Девушки управляют трамваями и троллейбусами, работают кондукторами, осуществляют ремонт подвижного состава, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в МУП КТТУ.

За звание «Мисс транспорт - 2019» будут бороться 20 участниц одноименного конкурса. Первый этап (заочный) можно будет увидеть на просторах Инстаграм, где жители Краснодара смогут оценить работниц транспортной сферы города, а второй – финальный пройдет 22 октября в Доме культуры Железнодорожников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарский край на втором месте по уровню преступности в России
Кубань отметит День России
На Кубани в мае подорожали продукты
«Золотое кольцо Боспорского царства» презентуют в аэропорту Домодедово
На Кубани ищут убийцу бизнес-вумен из Новороссийска
Кубанские полицейские организовали футбольный турнир
В Геленджике задержали криминального авторитета
В Краснодаре завершат возведение двух долгостроев
Новорожденный зубренок умилил сотрудников Кавказского заповедника
На Кубани столкнулись грузовик и легковушка
В Каневском районе ликвидировали несанкционированную свалку
Наставник футбольной «Кубаночки» назначена главным тренером женской сборной на Универсиаде
12 июня в "Сочи Парке" установят огромную контурную карту России
Сотрудники МЧС проверили пляжи в Геленджике
В Краснодаре на участке улицы Щорса улучшат систему водоотведения
В Краснодаре травматологи спасли жизнь 8-летнего мальчика с кистой левой плечевой кости
В Новопокровском районе открыли три новые врачебные амбулатории
Температура морской воды на Кубани: холоднее всего купаться в Сочи
В Новопокровском районе мужчина убил бывшего сожителя своей возлюбленной
Погода на Кубани: в край придет жара, дожди и гроза
На Кубани заблокировали интернет-сайт
В Краснодаре отметят День России
Кубанские специалисты повторно проверят состояние пациентов после жесткой аварии в Сочи
В Краснодаре снесли незаконный самострой с «закладками»
В Успенском районе сельские жители получили доплаты к пенсиям
Температура воды в Черном море достигла 25 градусов
В Крыловском районе адвокат обвиняется в мошенничестве