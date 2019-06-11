В Краснодар по обмену приехали юные борцы из Карлсруэ

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-11T07:17:46+03:00

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В кубанскую столицу приехали юные борцы из города-побратима Карлсруэ для обмена опытом. Прием немецкой делегации прошел 10 июня в администрации Краснодара. Его провел заместитель главы Краснодара Алексей Удовенко.

- В прошлом году полумарафон в краевом центре пробежали атлеты из немецкого Карлсруэ, причем одна из спортсменок заняла 1 место среди женщин. Также краснодарские спортсмены на протяжении многих лет участвовали и побеждали в гребной регате на кубок городских предприятий в рамках праздника культуры порта в Карлсруэ. В 2015 году были установлены партнерские связи в области футбола, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В составе немецкой делегации 18 человек. Это тренеры и воспитанники спортивного клуба «Будо-клуб». Они прибыли из Германии в Краснодар с ответным визитом. В 2018 году учащиеся СДЮСШОР № 5 побывали в немецком Карлсруэ, где вместе с борцами из «Будо-клуба» посещали совместные тренировки по дзюдо и самбо.

Помимо совместных тренировок со спортсменами из городской спортивной школы по борьбе, для гостей запланирована культурная программа: экскурсии в «Ботанический сад», на стадион ФК «Краснодар» и другие знаковые места краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU