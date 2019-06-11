На Кубани назвали лучшие районы по привлечению инвестиций в 2018 году

СЕГОДНЯ 07:40 2019-06-11T07:40:48+03:00

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В Краснодарском крае назвали лучшие районы по привлечению инвестиций в 2018 году. Рейтинг сформировало региональное министерство финансов.

- По итогам прошлого года первую строчку занял Новокубанский район. На втором – Кореновский, на третьем – Новороссийск, на четвертом – Геленджик. Замыкает пятерку лидеров Белореченский район, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как прокомментировал вице-губернатор Игорь Галась, на результат в большей степени повлиял показатель роста доходов бюджетов. На него приходится 60 процентов совокупной оценки. На инвестпривлекательность территорий и уровень развития конкуренции – по 20%процентов.

Назвали и муниципальные образования, ставшие последними в рейтинге. Это Туапсинский, Щербиновский и Мостовский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU