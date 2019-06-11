В Сочи врачи вылечили мужчину от медикаментозного гепатита
В Сочи в городскую больницу №4 экстренно доставили 33-летнего пациента с воспалением печени. Мужчину беспокоил зуд, желтушность кожи, ухудшение общего состояния. Выяснилось, что заболевание спровоцировали пищевые добавки, которые мужчина заказал через Интернет, доверившись рекламе.
- Эти препараты стали причиной медикаментозного гепатита, который проявляется в воспалении печени. Развитие болезни было настолько стремительным, что могло привести к некрозу печеночной паренхимы и летальному исходу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Врачи назначили пациенту комплексную гепатотропную терапию и гормонотерапию. Вскоре у больного уменьшился, а затем и полностью исчез зуд кожи, улучшились анализы крови и общее самочувствие.
Через две недели мужчину выписали. Ему предстоит длительная восстановительная терапия в амбулаторных условиях с регулярным контролем анализов.
ИСТОЧНИК KP.RU