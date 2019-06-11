В Сочи пройдет скоростной забег «Беговая Матрешка»

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-11T08:41:46+03:00

Он состоится в среду, 12 июня

Изменить размер текста: A A

В Сочи в Олимпийском парке пройдет скоростной забег «Беговая Матрешка». Мероприятие начнется 12 июня в 8:00 на площадке за Радужными мостами.

- Забег пройдет среди мужчин и женщин. В каждой категории участвуют по 25 человек. Спортсмены бегут круг в 400 метров. Два участника, добежавшие последними, выбывают на каждом круге. Пять самых сильных участников пробегут 12 кругов (4,8 км), на последнем круге определятся три победителя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Также для посетителей подготовили мастер-классы по пинг-понгу и фехтованию, спортивные конкурсы.

Напомним, Кубань отметит День России. Во всех муниципалитетах края пройдут праздничные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU