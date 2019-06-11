На Кубани с начала 2019 года от укусов клещей пострадали почти 3 тысячи человек
В Краснодарском крае по состоянию на 10 июня в лечебные учреждения с жалобами на укусы клещей обратились 2953 человека. Из них 1387 дети до 14 лет.
На побережье Черного и Азовского морей за этот период от укусов клещей пострадали 757 человек, из них 284 дети до 14 лет. В детских оздоровительных учреждениях подобных случаев не зарегистрировали.
- На Кубани продолжают проводить акарицидные обработки площадей от клещей. Обработано 1911,676 гектаров запланированной территории, в том числе на Черноморском побережье 705,7 гектаров, - сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.
БУДЬ В КУРСЕ
Эти постулаты рассказывают еще на школьных уроках ОБЖ, но все же некоторые их не знают или уже забыли:
1. Отправляясь в поход или работая на даче, нужно надеть головной убор. Желательно, чтобы одежда была однотонной и светлой.
2. Рукава и штанины должны быть длинными. Последние, кстати, стоит заправлять в ботинки или носки.
3. На открытые участки тела надо нанести аэрозоли от клещей, так называемые репелленты.
Также на природе нужно почаще осматривать друг друга. Это правило касается и животных, с которыми недавно гуляли по траве.
Советы, как избежать укуса клещаФото: Архив "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU