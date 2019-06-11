Житель Армавира напал на старосту часовни

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-11T09:19:09+03:00

За это его осудили на 3 года

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Судебная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Армавира. Ранее он был осужден по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбойное нападение) на 3 года.

В январе мужчина пришел на территорию одной из часовен Кубанской Епархии Русской Православной церкви. Он хотел похитить имущество из здания, поэтому напал на старосту.

Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую куском арматуры по голове и рукам. Он причинил ей телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью. После избиения женщины мужчина похитил у нее 10 тысяч рублей.

- Осужденный не согласился с решением суда и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Однако доводы жалобы были опровергнуты представителем прокуратуры. Суд оставил приговор без изменения, жалобу – без удовлетворения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU