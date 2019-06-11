В Новороссийске женщина похитила с выставочных витрин магазина косметику
В дежурную часть Новороссийска обратился администратор одного из крупных супермаркетов. Женщина рассказала, что покупательница похитила с выставочных витрин магазина косметику и скрылась. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно–оперативная группа. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили персонал. По подозрению в совершении кражи задержали ранее судимую 27-летнюю жительницу Белореченска.
- В отношении приезжей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, Краснодарский край на втором месте по уровню преступности в России. Такую статистику приводит Генеральная прокуратура РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU