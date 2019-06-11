2019-06-11T09:39:11+03:00
Происшествия

В Новороссийске женщина похитила с выставочных витрин магазина косметику

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Новороссийске женщина похитила с выставочных витрин магазина косметикуВ Новороссийске женщина похитила с выставочных витрин магазина косметикуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Новороссийска обратился администратор одного из крупных супермаркетов. Женщина рассказала, что покупательница похитила с выставочных витрин магазина косметику и скрылась. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно–оперативная группа. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили персонал. По подозрению в совершении кражи задержали ранее судимую 27-летнюю жительницу Белореченска.

- В отношении приезжей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, Краснодарский край на втором месте по уровню преступности в России. Такую статистику приводит Генеральная прокуратура РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубанская спортсменка стала чемпионкой мира в стрельбе из лука
В Краснодаре иномарка сбила девушку на самокате
Четыре ветерана ВОВ стали почетными гражданами Краснодара
На региональных трассах Краснодарского края ввели ограничения для движения грузовиков
Директор департамента архитектуры администрации Сочи пойдет под суд
В Сочи кредитную организацию оштрафовали на 26 миллионов рублей
В Анапе задержали мужчину, который вынес из магазина алкоголь
Температура воды в Черном море 11 июня 2019: В Сочи холодно купаться
Диета нужна не только людям: В Новороссийске спасатели вызволили толстого хомяка, застрявшего под шкафом
В Белореченском районе столкнулись грузовик и легковушка
В Туапсе бывший директор коммерческой организации не выплачивал работникам зарплату
В Сочи пропала пожилая женщина
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»
На Кубани местные жители незаконно обналичили чужой материнский капитал