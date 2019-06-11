СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-11T10:03:48+03:00

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В Новороссийске продолжается ремонт дорог. Работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Широкой балке выполнены на 60 процентов.

- Они ведутся в соответствии с графиком. В Широкой балке положили выравнивающий слой и щебеночно-мастичный асфальтобетон, установили 20 бордюров, заменили 3 люка, - об этом сообщается на официальной странице главы Новороссийска Игоря Дяченко в Instagram.

По улице Осоавиахима ликвидированы просадки асфальто-бетонные и состоящие из смеси гравия и песка. Общая площадь – 460 квадратных метров. На улице Клары Цеткин установили 40 бордюров и провели работы по поднятию люка.

На Кутузовской разобрали бортовые камни на бетонном основании и установили новые. Также сделали засыпку асфальтобетонного гранулята с уплотнением пневмотрамбовками.

ИСТОЧНИК KP.RU