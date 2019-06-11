В Краснодаре полицейские провели профилактический рейд на дорогах

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-11T10:11:39+03:00

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В краевой столице полицейские совместно с общественниками провели рейдовые мероприятия на дорогах города. Они выявили свыше 300 нарушений правил дорожного движения.

- Чаще всего останавливали автомобили, светопропускаемость стекол которых не соответствует требованиям ГОСТа. Еще одним из распространенных нарушений стало несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Были составлены административные материалы на всех нарушителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники ГИБДД проверяли автомобили вне зависимости от марок, моделей или государственных регистрационных номеров.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на всей территории Кубани регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU