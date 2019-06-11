В Cочи полицейский сбил двух 16-летних девушек
В Сочи следователи проводят проверку по факту нарушения ПДД участковым уполномоченным.
- По предварительным данным, вечером 10 июня полицейский ехал на автомобиле марки «Тойота Марк Х», который принадлежал его родственнику, по улице Курортный проспект. Приближаясь к не регулируемому пешеходному переходу, мужчина не снизил скорость и не уступил дорогу двум 16-летним девушкам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В результате водитель сбил пешеходов. Их с различными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
После аварии полицейский скрылся с места происшествия. Но вскоре его местонахождение установили. Мужчина прошел медицинское освидетельствование, которое выявило у него наличие алкогольного опьянения.
Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.
- По результатам служебной проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU