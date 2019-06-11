В Cочи полицейский сбил двух 16-летних девушек

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-11T10:23:09+03:00

Их с различными травмами доставили в больницу

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В Сочи следователи проводят проверку по факту нарушения ПДД участковым уполномоченным.

- По предварительным данным, вечером 10 июня полицейский ехал на автомобиле марки «Тойота Марк Х», который принадлежал его родственнику, по улице Курортный проспект. Приближаясь к не регулируемому пешеходному переходу, мужчина не снизил скорость и не уступил дорогу двум 16-летним девушкам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате водитель сбил пешеходов. Их с различными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

После аварии полицейский скрылся с места происшествия. Но вскоре его местонахождение установили. Мужчина прошел медицинское освидетельствование, которое выявило у него наличие алкогольного опьянения.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

- По результатам служебной проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU