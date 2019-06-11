2019-06-11T12:04:06+03:00
Общество

В Краснодаре обновят 4 сквера и 2 бульвара

Такое количество зеленых зон за год в городе преобразуют впервые
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В столице Кубани по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 6 территорий - 4 сквера и 2 бульвара. Такое количество зеленых зон за год в Краснодаре обновят впервые.

Во время утреннего объезда глава города посетил сквер «Фестивальный». Его площадь составляет 1,7 гектаров. Сквер расположен на пересечении Атарбекова и Тургенева.

- На территории зеленой зоны сделают новые детские и спортивные площадки, отремонтируют сети уличного освещения и автоматическую систему полива, высадят 104 новых дерева и 2,4 тысячи кустарников. Также поставят 113 лавочек, 55 новых светильников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Сейчас в «Фестивальном» идут подготовительные работы, специалисты начали разбирать плитку и демонтировать оборудование. На входах в сквер установили три стенда, на которых изображен проект благоустройства с подробным перечнем работ. Полностью их завершить планируется к концу сентября.

Напомним, на Кубани в ближайшие три года выделят 1,5 млрд рублей из краевого бюджета на решение проблем обманутых дольщиков. Каждый год на достройку проблемных объектов будут тратить по 500 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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