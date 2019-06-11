На Кубани местные жители незаконно обналичили чужой материнский капитал
В дежурную часть Белореченска обратилась жительница Ставропольского края. Она сообщила о том, что стала жертвой мошенников.
В Интернете женщина увидела объявление об оказании посреднических услуг при покупке земельного участка в Белореченском районе за счет материнского капитала. Когда она собрала необходимые документы на приобретение земли, ей стало известно, что ее материнский капитал злоумышленники уже успели обналичить. Ущерб составил 460 тысяч рублей.
- Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. 27-летнего и 32-летнего жителей Курганинского района задержали по месту их проживания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Им грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU