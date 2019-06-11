2019-06-11T11:10:27+03:00
Происшествия

На Кубани местные жители незаконно обналичили чужой материнский капитал

Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани местные жители незаконно обналичили чужой материнский капиталНа Кубани местные жители незаконно обналичили чужой материнский капиталФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Белореченска обратилась жительница Ставропольского края. Она сообщила о том, что стала жертвой мошенников.

В Интернете женщина увидела объявление об оказании посреднических услуг при покупке земельного участка в Белореченском районе за счет материнского капитала. Когда она собрала необходимые документы на приобретение земли, ей стало известно, что ее материнский капитал злоумышленники уже успели обналичить. Ущерб составил 460 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. 27-летнего и 32-летнего жителей Курганинского района задержали по месту их проживания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Им грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубанская спортсменка стала чемпионкой мира в стрельбе из лука
В Краснодаре иномарка сбила девушку на самокате
Четыре ветерана ВОВ стали почетными гражданами Краснодара
На региональных трассах Краснодарского края ввели ограничения для движения грузовиков
Директор департамента архитектуры администрации Сочи пойдет под суд
В Сочи кредитную организацию оштрафовали на 26 миллионов рублей
В Анапе задержали мужчину, который вынес из магазина алкоголь
Температура воды в Черном море 11 июня 2019: В Сочи холодно купаться
Диета нужна не только людям: В Новороссийске спасатели вызволили толстого хомяка, застрявшего под шкафом
В Белореченском районе столкнулись грузовик и легковушка
В Туапсе бывший директор коммерческой организации не выплачивал работникам зарплату
В Сочи пропала пожилая женщина
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»