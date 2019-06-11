В Сочи пропала пожилая женщина

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-11T11:26:07+03:00

Утром 11 июня на поиски старушки выехали три кинологических расчета и спасатели

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10 июня в 12:00 от дежурного Лазаревского РОВД Сочи поступило сообщение о том, что пропала женщина 1941 года рождения. Она ушла 8 июня в лес в районе поселка Вишневка, и до сих пор не вернулась.

Спасатели Лазаревского ПСП обследовали горно-лесную местность вдоль течения ручья, по которому, предположительно, ушла старушка, но ничего не обнаружили. Поиски были приостановлены из-за темноты.

- Сегодня в 06:00 утра с базы ЮРПСО МЧС России выехали три кинологических расчета и спасатели для продолжения поиска в районе поселка Вишневка пожилой женщины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сейчас поиск продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU