В Туапсе бывший директор коммерческой организации не выплачивал работникам зарплату

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-11T11:41:50+03:00

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В Туапсе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «УК «Жемчужина» (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

С июня 2017 по июль прошлого года глава организации, осуществлявшей свою деятельность в сфере санаторно-курортного отдыха, в полном объеме не выплачивала заработную плату 25 сотрудникам. Задолженность по зарплате превысила 5 миллионов рублей. У женщины были деньги, чтобы погасить долг, но их она использовала на иные нужды предприятия.

- Назначено проведение судебной бухгалтерской экспертизы. Принимаются меры к установлению имущества подозреваемой, на которое может быть наложен арест. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU