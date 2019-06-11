2019-06-11T12:09:46+03:00
Дом. Семья

Диета нужна не только людям: В Новороссийске спасатели вызволили толстого хомяка, застрявшего под шкафом

Грызун не пострадал [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: instagram.com/alekseioderov/Фото: instagram.com/alekseioderov/
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Новороссийский спасотряд часто выезжает на необычные вызовы. Недавно они полтора часа освобождали 80-летнего деда из плена - пенсионер не смог снять со своего полового органа 7-сантиметровую трубу.

В этот раз помощь потребовалась братьям нашим меньшим - в западню попал грызун. В Новороссийске в одной из квартир многоэтажного дома на улице Камской хомяк выбрался из клетки. Попав на волю, он забежал за шкаф и... застрял.

Фото: instagram.com/alekseioderov/

Фото: instagram.com/alekseioderov/

- Женщина вместе с детьми не могла самостоятельно приподнять шкаф и обратилась к нам за помощью, - рассказывает начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Буквально за несколько минут спасатели вызволили хомяка.

- Все-таки диета нужна не только людям! - добавляет Алексей Одеров.

Напомним, в Краснодаре автомеханики спасли пушистого, чья лапка застряла под капотом. Чтобы спасти бедное животное, они разобрали машину и оплатили лечение в ветклинике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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