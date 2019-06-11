В Белореченском районе столкнулись грузовик и легковушка

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-11T12:01:30+03:00

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Вечером 10 июня на 5 километре автодороги Белореченск – Ханская столкнулись грузовик MAN и ВАЗ-2112. В результате аварии в отечественной легковушке оказалась зажата 32-летняя женщина-водитель.

- На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники Белореченского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели выставили оградительные конусы и отключили аккумуляторные батареи в машинах. Используя гидравлический инструмент, специалисты вытащили пострадавшую из поврежденного автомобиля и передали врачам скорой помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Водитель грузовика в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, в Сочи спасатели достали из обрыва мотоциклиста, пострадавшего в аварии. Его передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU