2019-06-11T12:01:30+03:00
Происшествия

В Белореченском районе столкнулись грузовик и легковушка

32-летняя женщина оказалась зажата в авто
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»
Изменить размер текста:

Вечером 10 июня на 5 километре автодороги Белореченск – Ханская столкнулись грузовик MAN и ВАЗ-2112. В результате аварии в отечественной легковушке оказалась зажата 32-летняя женщина-водитель.

- На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники Белореченского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели выставили оградительные конусы и отключили аккумуляторные батареи в машинах. Используя гидравлический инструмент, специалисты вытащили пострадавшую из поврежденного автомобиля и передали врачам скорой помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Водитель грузовика в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, в Сочи спасатели достали из обрыва мотоциклиста, пострадавшего в аварии. Его передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубанская спортсменка стала чемпионкой мира в стрельбе из лука
В Краснодаре иномарка сбила девушку на самокате
Четыре ветерана ВОВ стали почетными гражданами Краснодара
На региональных трассах Краснодарского края ввели ограничения для движения грузовиков
Директор департамента архитектуры администрации Сочи пойдет под суд
В Сочи кредитную организацию оштрафовали на 26 миллионов рублей
В Анапе задержали мужчину, который вынес из магазина алкоголь
Температура воды в Черном море 11 июня 2019: В Сочи холодно купаться
Диета нужна не только людям: В Новороссийске спасатели вызволили толстого хомяка, застрявшего под шкафом
В Туапсе бывший директор коммерческой организации не выплачивал работникам зарплату
В Сочи пропала пожилая женщина
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»
На Кубани местные жители незаконно обналичили чужой материнский капитал