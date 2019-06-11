2019-06-11T12:11:55+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 11 июня 2019: В Сочи холодно купаться

Самого высокого значения температура воды в Черном море достигла на пляжах Новороссийска
Ева Мур@kp_kuban
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Купальный сезон открытКупальный сезон открытФото: Евгения ОСТРАЯ
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Курортный сезон стартовал. А значит, самое время открывать еще и купальный. "КП"- Кубань" следит за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 11 июня.

Итак, комфортнее всего купаться сегодня, 11 июня, будет на пляжах Новороссийска. Здесь температура воды в Черном море достигнет 25,5 градусов тепла. Правда, из 18 плажей города-курорта купаться разрешено только на 11 из них.

Даже в Сочи, курортный сезон в котором стартовал раньше всех остальных городов Краснодарского края, температура воды ниже +22,5 градус.

В Анапе, Геленджике, Туапсе температура воды разнится 1 градус и составляет в среднем +22,5 градусов.

Кстати, завтра, 12 июня, в курортных городах Краснодарского края широко отметят День России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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