Температура воды в Черном море 11 июня 2019: В Сочи холодно купаться
Курортный сезон стартовал. А значит, самое время открывать еще и купальный. "КП"- Кубань" следит за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 11 июня.
Итак, комфортнее всего купаться сегодня, 11 июня, будет на пляжах Новороссийска. Здесь температура воды в Черном море достигнет 25,5 градусов тепла. Правда, из 18 плажей города-курорта купаться разрешено только на 11 из них.
Даже в Сочи, курортный сезон в котором стартовал раньше всех остальных городов Краснодарского края, температура воды ниже +22,5 градус.
В Анапе, Геленджике, Туапсе температура воды разнится 1 градус и составляет в среднем +22,5 градусов.
Кстати, завтра, 12 июня, в курортных городах Краснодарского края широко отметят День России.
ИСТОЧНИК KP.RU