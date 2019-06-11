2019-06-11T12:16:42+03:00
Происшествия

В Анапе задержали мужчину, который вынес из магазина алкоголь

Ущерб составил более 26 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
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В Анапе сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя, который в одном из магазинов самообслуживания украл алкоголь. По предварительным данным, нанесенный ущерб составил более 26 тысяч рублей.

Было установлено, что мужчина оплатил в кассе лишь одну бутылочку спиртного, а несколько других попытался вынести из магазина в своей сумке.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нарушителя и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани местные жители незаконно обналичили чужой материнский капитал. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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