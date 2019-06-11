В Анапе задержали мужчину, который вынес из магазина алкоголь
В Анапе сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя, который в одном из магазинов самообслуживания украл алкоголь. По предварительным данным, нанесенный ущерб составил более 26 тысяч рублей.
Было установлено, что мужчина оплатил в кассе лишь одну бутылочку спиртного, а несколько других попытался вынести из магазина в своей сумке.
- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нарушителя и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани местные жители незаконно обналичили чужой материнский капитал. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU