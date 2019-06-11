2019-06-11T12:34:51+03:00
Происшествия

В Сочи кредитную организацию оштрафовали на 26 миллионов рублей

Юрисконсульт банка предлагал судебному приставу незаконное вознаграждение
Александра ПОДУШКО
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В Сочи кредитную организацию оштрафовали на 26 миллионов рублейВ Сочи кредитную организацию оштрафовали на 26 миллионов рублейФото: Архив КП
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Прокуратура Центрального района Сочи провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

- В апреле юрисконсульт банка, действуя в интересах юридического лица, предложил судебному приставу-исполнителю за взыскание денег с должников в пользу банка, незаконное вознаграждение в виде 5 процентов от суммы арестованных средств. Оно бы составило 2,6 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

От предложенного вознаграждения судебный пристав-исполнитель отказался и сообщил о данном факте в прокуратуру района.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение в интересах юридического лица в крупном размере). Кредитной организации назначено наказание в виде штрафа в размере свыше 26 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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