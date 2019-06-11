На региональных трассах Краснодарского края ввели ограничения для движения грузовиков

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-11T13:13:52+03:00

Это позволит минимизировать нагрузки и сохранить дорожное полотно в жару

Изменить размер текста: A A

На Кубани на трассах ввели ограничения для движения грузовиков. Запрет действует в светлое время суток, с 09:00 до 21:00 при температуре выше 32 градусов.

Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, это позволит минимизировать нагрузки и сохранить дорожное полотно в жару.

- Также это поможет разгрузить дороги для миллионов туристов, которые приезжают на курорты Юга на своих личных автомобилях. На региональных и межмуниципальных трассах эти ограничения уже введены. Соответствующий документ подписан, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На федеральных трассах запрет будет вступит в силу с 16 июня.

Напомним, в Краснодаре обновят 4 сквера и 2 бульвара. Такое количество зеленых зон за год в городе преобразуют впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU