Четыре ветерана ВОВ стали почетными гражданами Краснодара

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-11T13:28:27+03:00

Глава города также предложил проработать вопрос наименования улиц в их честь

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Почетными гражданами Краснодара стали четыре ветерана Великой Отечественной войны. Такое решение принято на 75-м внеочередном заседании городской Думы.

Также глава города предложил проработать вопрос наименования улиц в их честь в одном из новых микрорайонов кубанской столицы.

- Депутаты поддержали инициативу главы города о присвоении высшего городского звания ветеранам ВОВ: Николаю Константиновичу Легкову, Василию Митрофановичу Кутнякову, Елизавете Максимовне Кривчик и Владимиру Бониславовичу Пиотуху, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Николай Константинович Легков освобождал Белоруссию, Польшу, штурмовал Берлин. Участвовал в параде Победы 24 июня 1945 года в Москве в составе колонны 1-го Белорусского фронта. После войны служил в армии военным штурманом, после увольнения работал диспетчером Краснодарского аэропорта.

Василий Митрофанович Кутняков освободитель Краснодара, воевал на Украине, в Молдавии, освобождал Польшу, дошел до Берлина. После войны работал на различных предприятиях Краснодара кузнецом.

Елизавета Максимовна Кривчик участвовала в боях на «Голубой линии», в освобождении Севастополя, Варшавы. С 1947 по 1983 год работала врачом в Пашковской больнице.

Владимир Бониславович Пиотух (сценический псевдоним Владимир Генин). Заслуженный артист РСФСР, герой Труда Кубани, артист муниципального театра ветеранов сцены.

ИСТОЧНИК KP.RU