В Краснодаре иномарка сбила девушку на самокате

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-11T13:41:03+03:00

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В Краснодаре 10 июня около 10:00 утра на улице Солнечной произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 44-летняя женщина, управляя автомобилем «Черри» сбила девушку, которая переезжала проезжую часть дороги на самокате, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В результате происшествия 18-летняя девушка была травмирована, ей назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 10 июня сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 23 ДТП, в которых 4 человека погибли и 28 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 8 наездов на пешеходов, в них 9 человек были травмированы.

Напомним, в Белореченском районе столкнулись грузовик и легковушка. 32-летняя женщина оказалась зажата в авто.

ИСТОЧНИК KP.RU