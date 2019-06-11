Кубанская спортсменка стала чемпионкой мира в стрельбе из лука

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-11T13:52:51+03:00

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В Нидерландах завершилось мировое первенство по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.

- В стрельбе из классического лука в миксте золотые медали завоевали колясочница Светлана Баранцева из Краснодарского края и Бато Цыдендоржиев из Забайкальского края. «Серебро» у сборной Италии, «бронза» – сборная Китая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Светлана Баранцева также на третьем месте в личных соревнованиях в стрельбе из классического лука.

В начале мая Светлана Баранцева привезла две золотые медали с Кубка Европы, в 2018 году выиграла в миксте Чемпионат континента, а в 2017 году была серебряным призером чемпионата мира.

ИСТОЧНИК KP.RU