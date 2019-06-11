Краснодарец спас выпавшего из гнезда стрижа

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-11T14:01:20+03:00

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Житель Краснодара спас маленького стрижа, выпавшего из гнезда. Дело в том, что эти птицы имеют одну особенность: не умеют взлетать с земли. Им очень легко вспорхнуть с ветки дерева, узкой трубы, мостика – сначала они немного ныряют вниз, а затем расправляют крылья и взлетают вверх. Но с асфальта или с пола эта птица подняться в воздух не может.

Потому мужчина и решил помочь птенцу.

- Если вы видите выпавшего из гнезда стрижа, то у вас большая дилемма - оставить его умирать или превратить свою жизнь на месяц в геморрой... Мы пошли по второму пути, - сказал Павел Мудров. - Кто не сталкивался, вы не представляете, каково это. За день он съедает 50-70 сверчков/тараканов (150-200 рублей). Кормить надо каждый час-два, прерываясь только на 4 часа сна ночью.

По словам мужчины, если нарушить этот ритм, все будет впустую.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/714189" frameborder="0"></iframe> Краснодарец спас стрижа Видео: instagram.com/pmudrov.

- Я молчу уже про писк в спальне по ночам...С детьми, наверное, попроще будет, - добавил Павел и поделился с подписчиками милым видео с птенцом.

ИСТОЧНИК KP.RU