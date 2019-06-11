2019-06-11T14:01:20+03:00
Дом. Семья

Краснодарец спас выпавшего из гнезда стрижа

Мужчина снял птицу на телефон и поделился роликом в Сети [видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: instagram.com/pmudrovФото: instagram.com/pmudrov
Изменить размер текста:

Житель Краснодара спас маленького стрижа, выпавшего из гнезда. Дело в том, что эти птицы имеют одну особенность: не умеют взлетать с земли. Им очень легко вспорхнуть с ветки дерева, узкой трубы, мостика – сначала они немного ныряют вниз, а затем расправляют крылья и взлетают вверх. Но с асфальта или с пола эта птица подняться в воздух не может.

Потому мужчина и решил помочь птенцу.

- Если вы видите выпавшего из гнезда стрижа, то у вас большая дилемма - оставить его умирать или превратить свою жизнь на месяц в геморрой... Мы пошли по второму пути, - сказал Павел Мудров. - Кто не сталкивался, вы не представляете, каково это. За день он съедает 50-70 сверчков/тараканов (150-200 рублей). Кормить надо каждый час-два, прерываясь только на 4 часа сна ночью.

По словам мужчины, если нарушить этот ритм, все будет впустую.

Краснодарец спас стрижа Видео: instagram.com/pmudrov.

- Я молчу уже про писк в спальне по ночам...С детьми, наверное, попроще будет, - добавил Павел и поделился с подписчиками милым видео с птенцом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани на 3 дня объявлено штормовое предупреждение
10-летний Вадим Рудченко неизлечимо болен, но шанс на выздоровление дают в зарубежной клинике
В центре Краснодара могут снести исторические здания
Кубань расширит список стран-экспортеров местного вина
В Новороссийске погибла женщина, спасая кота
В Сочи мужчина хочет лишить родительских прав соседа, который пристрелил его кота
МТС устранит «белые пятна» от Горячего Ключа до Сочи
В Брюховецком районе оштрафовали 15 работников местных администраций
На Кубани квартиросъемщик убил хозяина жилья
Мужчина выбросил телевизор в окно гостиницы в Сочи
Кубанская спортсменка стала чемпионкой мира в стрельбе из лука
В Краснодаре иномарка сбила девушку на самокате
Четыре ветерана ВОВ стали почетными гражданами Краснодара
На региональных трассах Краснодарского края ввели ограничения для движения грузовиков
Директор департамента архитектуры администрации Сочи пойдет под суд
В Сочи кредитную организацию оштрафовали на 26 миллионов рублей
В Анапе задержали мужчину, который вынес из магазина алкоголь
Температура воды в Черном море 11 июня 2019: В Сочи холодно купаться
Диета нужна не только людям: В Новороссийске спасатели вызволили толстого хомяка, застрявшего под шкафом
В Белореченском районе столкнулись грузовик и легковушка
В Туапсе бывший директор коммерческой организации не выплачивал работникам зарплату
В Сочи пропала пожилая женщина
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»
На Кубани местные жители незаконно обналичили чужой материнский капитал