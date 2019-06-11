Мужчина выбросил телевизор в окно гостиницы в Сочи

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-11T14:53:02+03:00

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Инцидент произошел в курортном городе днем, 30 мая, на улице Орджоникидзе. В полицию сообщили очевидцы происшествия. Выяснилось, что 40-летний постоялец отеля жил в нем пару дней, а потом "психанул" и решил кинуть в окно 9-этажного здания телевизор.

- Он упал на дорогу. По счастливой случайности никто не пострадал. Но дорога эта людная, могло бы быть с последствиями, - рассказывает "КП" - Кубань" свидетель инцидента Сергей Терехов.

Улаживать конфликт в Сочи прилетела жена нервного постояльца. Она же возместила ущерб.

Заявление из полиции руководство гостиницы в итоге забрали. Ситуация разрешилась мирным путем.

Напомним, ежедневно "КП" - Кубань" публикует температуру воды на курортах Краснодарского края. Сегодня, 11 июня, самое теплое море у берегов Новороссийска +25 градусов. Холоднее всего купаться, как ни странно, на черноморских берегах Сочи +22,5.

ИСТОЧНИК KP.RU