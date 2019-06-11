2019-06-11T15:08:32+03:00
Происшествия

На Кубани квартиросъемщик убил хозяина жилья

Инцидент произошел из-за бытового конфликта
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве 56-летнего местного жителя.

- Как установило следствие, злоумышленник арендовал комнату в квартире потерпевшего. В ночь на 7 июня 2019 года в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. Во время ссоры квартирант взял со стола нож и нанес им несколько ударов в область груди потерпевшего. Последний от полученных ранений скончался на месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Затем подозреваемый вызвал полицейских и рассказал им о случившемся.

- В данный момент мужчина помещен под стражу, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в прокуратуре Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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