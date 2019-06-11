2019-06-11T15:31:49+03:00
Происшествия

В Брюховецком районе оштрафовали 15 работников местных администраций

Нарушения в их работе выявили сотрудники прокуратуры
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сотрудники прокуратуры Брюховецкого района провели проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Они выявили нарушения законодательства при работе с обращениями граждан. В частности, чиновники не утруждали себя отправкой письменных ответов, а также нарушали установленные законом сроки рассмотрения обращений.

- Также на сайтах администраций сельских поселений не размещались обзоры обращений граждан, информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По результатам проверки были возбуждены 15 дел об административных правонарушениях в отношении чиновников администраций поселений Брюховецкого района. Всех виновных привлекли к ответственности в виде штрафов.

Напомним, директор департамента архитектуры администрации Сочи пойдет под суд. Он согласовал незаконную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, который был построен с нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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