МТС устранит «белые пятна» от Горячего Ключа до Сочи

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-11T15:47:36+03:00

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Проблема неустойчивой связи в вагонах поезда давно вызывает жалобы многих пассажиров. На горных участках железной дороги по направлению в Сочи местами полностью отсутствует интернет, да и голосовая связь бывает с помехами. На это отрезке пути сразу несколько факторов влияют на качество связи. Во-первых, в движущихся объектах скорость интернета в принципе ниже, чем когда вы стоите на месте со смартфоном в руке. Во-вторых, не везде можно взять и поставить вдоль железной дороги базовые станции

Но есть и хорошие новости. МТС и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве по улучшению качества мобильной связи на ключевых направлениях страны. Сюда же относится направление Москва-Сочи. По условиям соглашения МТС установит объекты связи, а РЖД предоставит для этого площадки и обеспечит подключение оборудования к электрическим сетям.

Дополнительные базовые станции в Краснодарском крае позволят расширить зону покрытия сетей 3G/4G, что увеличит скорость интернета и устранит «белые пятна» на горных участках от Горячего Ключа до Сочи.

Всего планируется построить в разных регионах страны около 400 дополнительных базовых станций вдоль железнодорожных линий общей протяженностью более 4500 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU