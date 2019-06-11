В Сочи мужчина хочет лишить родительских прав соседа, который пристрелил его кота

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-11T15:49:56+03:00

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9 июня Сергей Бояджян пристрелил у себя во дворе кота, оказалось, что питомец 9 лет жил у соседа. Когда раздались выстрелы прибежал хозяин животного и спросил, почему тот так поступил. Сергей ответил, что кот таскал у него цыплят.

- Труп кота он положил в пакет при своих детях и отнес в машину, - говорит Ашот Арутюнян. – Я забрал его оттуда и позвонил в полицию. Там мне посоветовали положить в холодильник до приезда криминалиста. На самом деле это не первый случай. Мой сосед убил так свою взрослую собаку, стрелял из воздушки по птицам и убивал любых котов, которые забегали к нему во двор. Хочу идти до конца и лишить его родительских прав. Ведь на жестокое обращение к животным всегда смотрели его дети.

ИСТОЧНИК KP.RU