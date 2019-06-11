В Новороссийске погибла женщина, спасая кота
Она сорвалась с 4 этажа, когда хотела снять питомца с козырька нижнего этажа
ФОТО: Архив "КП"
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В ночь на 4 июня на улице Аршинцева разбилась 39-летняя женщина, когда потянулась за своим котом. Животное сидело на козырьке 3 этажа. В доме она была не одна, с ней ночевали в квартире несколько знакомых. В полночь он вышла за котом и не вернулась в кровать. Через час ее хватились, но было уже поздно. Их знакомая лежала на асфальте и только тогда вызвали врачей, которым не удалось спасти жизнь женщине.
- По факту полиция проводит проверку, - сообщили в пресс-службе МВД края. – Оперативники выехали на место, чтобы выяснить причину смерти. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU