В Новороссийске погибла женщина, спасая кота

СЕГОДНЯ 15:57 2019-06-11T15:57:45+03:00

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В ночь на 4 июня на улице Аршинцева разбилась 39-летняя женщина, когда потянулась за своим котом. Животное сидело на козырьке 3 этажа. В доме она была не одна, с ней ночевали в квартире несколько знакомых. В полночь он вышла за котом и не вернулась в кровать. Через час ее хватились, но было уже поздно. Их знакомая лежала на асфальте и только тогда вызвали врачей, которым не удалось спасти жизнь женщине.

- По факту полиция проводит проверку, - сообщили в пресс-службе МВД края. – Оперативники выехали на место, чтобы выяснить причину смерти. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU