2019-06-11T15:57:45+03:00
Общество

В Новороссийске погибла женщина, спасая кота

Она сорвалась с 4 этажа, когда хотела снять питомца с козырька нижнего этажа
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В ночь на 4 июня на улице Аршинцева разбилась 39-летняя женщина, когда потянулась за своим котом. Животное сидело на козырьке 3 этажа. В доме она была не одна, с ней ночевали в квартире несколько знакомых. В полночь он вышла за котом и не вернулась в кровать. Через час ее хватились, но было уже поздно. Их знакомая лежала на асфальте и только тогда вызвали врачей, которым не удалось спасти жизнь женщине.

- По факту полиция проводит проверку, - сообщили в пресс-службе МВД края. – Оперативники выехали на место, чтобы выяснить причину смерти. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани на 3 дня объявлено штормовое предупреждение
10-летний Вадим Рудченко неизлечимо болен, но шанс на выздоровление дают в зарубежной клинике
В центре Краснодара могут снести исторические здания
Кубань расширит список стран-экспортеров местного вина
В Сочи мужчина хочет лишить родительских прав соседа, который пристрелил его кота
МТС устранит «белые пятна» от Горячего Ключа до Сочи
В Брюховецком районе оштрафовали 15 работников местных администраций
На Кубани квартиросъемщик убил хозяина жилья
Мужчина выбросил телевизор в окно гостиницы в Сочи
Краснодарец спас выпавшего из гнезда стрижа
Кубанская спортсменка стала чемпионкой мира в стрельбе из лука
В Краснодаре иномарка сбила девушку на самокате
Четыре ветерана ВОВ стали почетными гражданами Краснодара
На региональных трассах Краснодарского края ввели ограничения для движения грузовиков
Директор департамента архитектуры администрации Сочи пойдет под суд
В Сочи кредитную организацию оштрафовали на 26 миллионов рублей
В Анапе задержали мужчину, который вынес из магазина алкоголь
Температура воды в Черном море 11 июня 2019: В Сочи холодно купаться
Диета нужна не только людям: В Новороссийске спасатели вызволили толстого хомяка, застрявшего под шкафом
В Белореченском районе столкнулись грузовик и легковушка
В Туапсе бывший директор коммерческой организации не выплачивал работникам зарплату
В Сочи пропала пожилая женщина
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»
На Кубани местные жители незаконно обналичили чужой материнский капитал