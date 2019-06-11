Кубань расширит список стран-экспортеров местного вина

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-11T16:18:17+03:00

Планируется, что к 2024 году край будет поставлять на экспорт в 1,5 раза больше благородного напитка, чем сейчас

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В России идет работа над законом «О развитии виноградарства и виноделия». Он установит основные направления деятельности государства по развитию отрасли. Также готовятся поправки в действующее законодательство, которым регулируется производство и оборот и алкогольной продукции.

- В данный момент на Кубани производят практически половину от всех вин, представленных на внутреннем рынке. Однако, региональным виноделам необходима поддержка. В том числе, они должны иметь преимущество перед производителями, которые используют импортный материал для изготовления алкогольного напитка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ожидается, что к 2024 году экспорт кубанский вин вырастет в 1,5 раза – до 445 тыс. декалитров. В 2018 году напитки, произведенные в Краснодарском крае, презентовали в Берлине, а уже в мае 2019-го в Германию отправилась первая партия вина. Планируется, что подобные презентации будут проводить регулярно, что позволит значительно расширить список стран-экспортеров благородного напитка, который производят из кубанского винограда.

ИСТОЧНИК KP.RU