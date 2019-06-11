В центре Краснодара могут снести исторические здания

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-11T16:41:16+03:00

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В границах исторического центра Краснодара планируют снести 12 зданий. Их признали аварийными. Жители краевого центра с таким решением администрации не согласны.

- Согласно приказу № 26-КН от 1 марта 2019 года администрации Краснодарского края, в границах исторического поселения запрещен снос или трансформация объектов культурного наследия, исторически ценных градоформирующих объектов, - приводят аргумент противники сноса.

В данный момент в адрес мэра Краснодара Евгения Первышова, прокурора Краснодарского края Сергея Табельского и руководителя Управления по госохране объектов культурного наследия краевой администрации Романа Семихатского направлен запрос о проведении проверки законности решения о сносе зданий в центре краевой столицы.

Стоит отметить, что ранее в Краснодаре снесли 3 исторических дома по улице Длинной. Они также были признаны аварийными. Проживающим в них горожанам выплатили компенсации или предоставили новое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU