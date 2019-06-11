10-летний Вадим Рудченко неизлечимо болен, но шанс на выздоровление дают в зарубежной клинике

СЕГОДНЯ 16:57 2019-06-11T16:58:07+03:00

Германские врачи уже зарекомендовали свои методы лечения мальчика из Краснодарского края

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10-летний мальчик — Вадим Рудченко — всю жизнь борется сразу с букетом заболеваний. В многодетной семье малыш родился абсолютно здоровым. По крайней мере счастливую маму с новорожденным из роддома выписали без каких-либо нареканий.

Отклонения от нормы родители заметили, когда мальчику исполнилось 3,5 месяца.

- Мы начали обследоваться, и обнаружилось, что у Вадюши, как сказали врачи, целый клубок патологий, - рассказывает «Комсомолке» мама мальчика.

Для лечения Вадима в России больше не было перспектив. Ребенку была показана лишь поддерживающая терапия.

В распоряжении редакции есть все подтверждающие документы, что мальчик болен

Ребенок пошел на поправку, начал играть с детьми и познавать мир.

Но сейчас болезнь возращается. Он мучается от головных болей и носовых кровотечений из-за внутричерепного давления. Теряет сознание.

- Он постоянно плачет от болей, - говорит его мама. - Мы хотим сделать хоть что-то, чтобы ему не было плохо.

За новый курс лечения, который должен помочь ребенку избавиться от мучительных головных болей в германской клинике выставили счет в 1 797 652 рублей.

В семье, где Вадим пятый ребенок, таких денег нет. И они обращаются ко всем неравнодушным за помощью.

Если вы хотите поучаствовать в судьбе Вадима Рудченко, можете перечислить деньги на банковский счет 4276 8300 2131 0106 (Елена Анатольевна Рудченко).

ИСТОЧНИК KP.RU