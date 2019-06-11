2019-06-11T17:59:28+03:00
Общество

В «День России» безопасность на Кубани обеспечат около 2 тысяч полицейских

Им будут помогать казаки и дружинники
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На Кубани в «День России» пройдет около 300 праздничных мероприятий. Ожидается, что участие в них примут более 150 тысяч гостей и жителей Кубани.

- Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности 12 июня 2019 года задействуют около 2 тысяч сотрудников МВД. Также патрулировать улицы кубанских городов будут порядка 1000 казаков и дружинников, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все площадки, где пройдут праздничные мероприятия, обследуют сотрудники кинологической службы. В ГИБДД разработают порядок движения транспорта рядом с местами празднования «Дня России». Улицы, по которым пройдут шествия, будут перекрыты, а транспорт с них эвакуирован.

Напомним, в Краснодарском крае в честь празднования «Дня России» пройдет флешмоб. Акция под названием «Я люблю Россию» стартует одновременно во всех муниципалитетах в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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