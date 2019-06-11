В детском саду в Усть-Лабинском районе заменили аварийный навес

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-11T18:18:35+03:00

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В прокуратуру Усть-Лабинского района обратилась жительница хутора Безлесного. Она рассказала о том, что в местном детском саду пришел в негодность теневой навес.

- В ходе проведения проверки по факту обращения гражданки выявлено, что на территории МБДОУ № 20 х. Безлесного для защиты детей от солнца и осадков имелся навес. Однако, его состояние было признано неудовлетворительным. Конструкция представляла опасность для жизни и здоровья воспитанников, а также персонала детского дошкольного учреждения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По итогам проверки территориальный прокурор вынес представление об устранении нарушения в адрес местной администрации. В данный момент старый навес демонтировали, а на его месте появилась новая конструкция, которая отвечает всем требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU