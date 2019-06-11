В Краснодаре начали косить амброзию

СЕГОДНЯ 18:42 2019-06-11T18:42:46+03:00

Сорняк-аллерген уничтожили на площади в 2700 гектаров

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В Краснодаре стартовали ежегодные мероприятия по борьбе с амброзией. Аллергией на пыльцу этого сорняка страдают десятки тысяч жителей краевого центра.

- Покос амброзии производят промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные компании, ТОСы, ТСЖ. Также специалисты контролируют состояние частных территорий, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На сегодняшний день опасное растение выкошено на территории площадью порядка 2700 га. Работы по устранению сорняка будут проводить три раза в квартал.

Также отправлено более 200 запросов в Росреестр для установления собственников земельных участков, на который произрастает сорняк. На 18 землепользователей материалы передали в Россельхознадзор, который накажет нерадивых хозяев штрафами.

Сообщить об участках, где произрастает амброзия, жители Краснодара могут по телефонам «горячей линии» (861)222-20-31, (861)222-34-75 или по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU