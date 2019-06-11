2019-06-11T18:42:46+03:00
Общество

В Краснодаре начали косить амброзию

Сорняк-аллерген уничтожили на площади в 2700 гектаров
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре стартовали ежегодные мероприятия по борьбе с амброзией. Аллергией на пыльцу этого сорняка страдают десятки тысяч жителей краевого центра.

- Покос амброзии производят промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные компании, ТОСы, ТСЖ. Также специалисты контролируют состояние частных территорий, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На сегодняшний день опасное растение выкошено на территории площадью порядка 2700 га. Работы по устранению сорняка будут проводить три раза в квартал.

Также отправлено более 200 запросов в Росреестр для установления собственников земельных участков, на который произрастает сорняк. На 18 землепользователей материалы передали в Россельхознадзор, который накажет нерадивых хозяев штрафами.

Сообщить об участках, где произрастает амброзия, жители Краснодара могут по телефонам «горячей линии» (861)222-20-31, (861)222-34-75 или по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Краснодара ограничат движение транспорта
В детском саду в Усть-Лабинском районе заменили аварийный навес
В «День России» безопасность на Кубани обеспечат около 2 тысяч полицейских
На Кубани на 3 дня объявлено штормовое предупреждение
10-летний Вадим Рудченко неизлечимо болен, но шанс на выздоровление дают в зарубежной клинике
В центре Краснодара могут снести исторические здания
Кубань расширит список стран-экспортеров местного вина
В Новороссийске погибла женщина, спасая кота
В Сочи мужчина хочет лишить родительских прав соседа, который пристрелил его кота
МТС устранит «белые пятна» от Горячего Ключа до Сочи
В Брюховецком районе оштрафовали 15 работников местных администраций
На Кубани квартиросъемщик убил хозяина жилья
Мужчина выбросил телевизор в окно гостиницы в Сочи
Краснодарец спас выпавшего из гнезда стрижа
Кубанская спортсменка стала чемпионкой мира в стрельбе из лука
В Краснодаре иномарка сбила девушку на самокате
Четыре ветерана ВОВ стали почетными гражданами Краснодара
На региональных трассах Краснодарского края ввели ограничения для движения грузовиков
Директор департамента архитектуры администрации Сочи пойдет под суд
В Сочи кредитную организацию оштрафовали на 26 миллионов рублей
В Анапе задержали мужчину, который вынес из магазина алкоголь
Температура воды в Черном море 11 июня 2019: В Сочи холодно купаться
Диета нужна не только людям: В Новороссийске спасатели вызволили толстого хомяка, застрявшего под шкафом
В Белореченском районе столкнулись грузовик и легковушка
В Туапсе бывший директор коммерческой организации не выплачивал работникам зарплату
В Сочи пропала пожилая женщина
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»
На Кубани местные жители незаконно обналичили чужой материнский капитал