2019-06-11T19:18:17+03:00
Общество

В центре Краснодара ограничат движение транспорта

Это связано с празднованием «Дня России»
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре 12 июня 2019 года из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию «Дня России», перекроют несколько улиц, прилегающих к ул. Красной. По ней пройдет шествие.

- Улицы перекроют для обеспечения безопасности жителей и гостей Краснодара, которые посетят праздник, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации краевого центра. .

В частности, 12 июня с 6 утра до 22:00 нельзя будет проехать по:

— ул. Красной — от ул. им. Калинина до ул. Длинной;

— ул. им. Будённого — от ул. им. Митрофана Седина до ул. Рашпилевской;

— ул. Красноармейской — от ул. Пашковской до ул. Кузнечной;

— ул. Длинной — от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров.

На перекрываемых участках установят соответствующие временные дорожные знаки. В преддверии праздника данные улицы освободят от припаркованного транспорта.

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья организуют парковку транспорта по ул. Красноармейской — от ул. им. Буденного до ул. Кузнечной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре начали косить амброзию
В детском саду в Усть-Лабинском районе заменили аварийный навес
В «День России» безопасность на Кубани обеспечат около 2 тысяч полицейских
На Кубани на 3 дня объявлено штормовое предупреждение
10-летний Вадим Рудченко неизлечимо болен, но шанс на выздоровление дают в зарубежной клинике
В центре Краснодара могут снести исторические здания
Кубань расширит список стран-экспортеров местного вина
В Новороссийске погибла женщина, спасая кота
В Сочи мужчина хочет лишить родительских прав соседа, который пристрелил его кота
МТС устранит «белые пятна» от Горячего Ключа до Сочи
В Брюховецком районе оштрафовали 15 работников местных администраций
На Кубани квартиросъемщик убил хозяина жилья
Мужчина выбросил телевизор в окно гостиницы в Сочи
Краснодарец спас выпавшего из гнезда стрижа
Кубанская спортсменка стала чемпионкой мира в стрельбе из лука
В Краснодаре иномарка сбила девушку на самокате
Четыре ветерана ВОВ стали почетными гражданами Краснодара
На региональных трассах Краснодарского края ввели ограничения для движения грузовиков
Директор департамента архитектуры администрации Сочи пойдет под суд
В Сочи кредитную организацию оштрафовали на 26 миллионов рублей
В Анапе задержали мужчину, который вынес из магазина алкоголь
Температура воды в Черном море 11 июня 2019: В Сочи холодно купаться
Диета нужна не только людям: В Новороссийске спасатели вызволили толстого хомяка, застрявшего под шкафом
В Белореченском районе столкнулись грузовик и легковушка
В Туапсе бывший директор коммерческой организации не выплачивал работникам зарплату
В Сочи пропала пожилая женщина
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»
На Кубани местные жители незаконно обналичили чужой материнский капитал