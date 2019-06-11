В центре Краснодара ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 19:18 2019-06-11T19:18:17+03:00

Это связано с празднованием «Дня России»

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В Краснодаре 12 июня 2019 года из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию «Дня России», перекроют несколько улиц, прилегающих к ул. Красной. По ней пройдет шествие.

- Улицы перекроют для обеспечения безопасности жителей и гостей Краснодара, которые посетят праздник, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации краевого центра. .

В частности, 12 июня с 6 утра до 22:00 нельзя будет проехать по:

— ул. Красной — от ул. им. Калинина до ул. Длинной;

— ул. им. Будённого — от ул. им. Митрофана Седина до ул. Рашпилевской;

— ул. Красноармейской — от ул. Пашковской до ул. Кузнечной;

— ул. Длинной — от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров.

На перекрываемых участках установят соответствующие временные дорожные знаки. В преддверии праздника данные улицы освободят от припаркованного транспорта.

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья организуют парковку транспорта по ул. Красноармейской — от ул. им. Буденного до ул. Кузнечной.

ИСТОЧНИК KP.RU