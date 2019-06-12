2019-06-12T08:32:45+03:00
Происшествия

Погода на День России 12 июня 2019 года в Краснодарском крае: Ожидаются дождь и грозы

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Краснодарском крае в среду, 12 июня
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Влад КОМЯКОВФото: Влад КОМЯКОВ
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Погода решила подкинуть жителям Кубани очередной сюрприз на День России 12 июня 2019 года. Нет, жара не отступит. Зато велика вероятность дождей и гроз, хоть и кратковременных.

- В предгорных и горных районах вечером и во второй половине дня местами сильный дождь, град. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 18 метров в секунду, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На Черноморском побережье местами также ожидается кратковременный дождь и гроза.

Ливни прогнозируют и в Краснодаре. Администрация города даже объявила штормовое предупреждение по непогоде. Так что, если собираетесь пойти вместе с семьей на площадь, чтобы отпраздновать День России, захватите дождевики или зонты.

Правда, несмотря на осадки, прохладнее в крае не станет. Температура воздуха ночью будут держаться на отметках +18-22 градуса. Лишь в юго-восточных предгорьях может опуститься до +16 градусов. Днем по региону воздух прогреется до 32-34 градусов, по югу до 33°. В кубанской столице столбики термометров покажут +31-33 градуса.

Ранее сообщалось, что День России в Краснодаре 12 июня 2019 года отметят фестивалями, концертами и флешмобом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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