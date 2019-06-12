2019-06-12T10:33:41+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 12 июня 2019: в Сочи холоднее, чем в Анапе

Самого высокого значения температура воды в Черном море 12 июня 2019 достигла в Новороссийске
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Отдыхающих температура воды не пугает.Отдыхающих температура воды не пугает.
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Пляжи на Черноморском побережье забиты. Отдыхающих - тьма, несмотря на то, что курортный сезон только стартовал. «Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелось море на курортах Краснодарского края 12 июня.

В Сочи курортный сезон стартовал еще в конце мая, однако температура воды здесь пока еще бодрящая +22,5 градуса, в Адлере - 23 градуса. В Туапсе, Анапе и Геленджике море на один градус теплее. В Джубге температура держится на отметке почти 24 градуса. Комфортнее всего купаться в Новороссийске - там вода прогрелась до +25,5 градусов.

Напомним, в Анапе продолжает действовать запрет на купание в море на катамаранах и матрасах. Ограничения введены из-за усиления отжимного северо-восточного ветра. Кроме того, синоптики прогнозируют непогоду на всей территории края, кроме Сочи.

- Возможны подъемы уровня воды в реках, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Местами они могут достигать неблагоприятных отметок.

Кстати, 12 июня, в курортных городах Краснодарского края широко отметят День России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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