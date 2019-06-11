В ДТП под Геленджиком столкнулись две иномарки: погибли четыре человека

11 Июнь 23:59 2019-06-12T00:05:37+03:00

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Авария произошла во вторник, 11 июня, около 20:02 на трассе в районе села Тешебс под Геленджиком.

По предварительным данным, Mercedes, за рулем которого находился 48-летний житель Ставропольского края двигался со стороны Джубги. Превысив скорость, мужчина не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Ford Focus под управлением 48-летнего жителя Ростова.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения после лобового столкновения.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения после лобового столкновения.

- В результате аварии погибли четыре человека - три человека из Mercedes и один - из Ford, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Личности погибших сейчас устанавливаются.

На месте работают автоинспекторы. Выясняются обстоятельства случившегося. Движение на дороге не перекрывалось.

ИСТОЧНИК KP.RU