В ДТП под Геленджиком столкнулись две иномарки: погибли четыре человека
Авария произошла во вторник, 11 июня, около 20:02 на трассе в районе села Тешебс под Геленджиком.
По предварительным данным, Mercedes, за рулем которого находился 48-летний житель Ставропольского края двигался со стороны Джубги. Превысив скорость, мужчина не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Ford Focus под управлением 48-летнего жителя Ростова.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения после лобового столкновения.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения после лобового столкновения.
- В результате аварии погибли четыре человека - три человека из Mercedes и один - из Ford, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Личности погибших сейчас устанавливаются.
На месте работают автоинспекторы. Выясняются обстоятельства случившегося. Движение на дороге не перекрывалось.
ИСТОЧНИК KP.RU
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