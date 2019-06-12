2019-06-12T09:47:25+03:00
Происшествия

Полиция Майкопа нашла участника свадебного кортежа, выехавшего на встречку

Нарушителю грозит лишение водительских прав на один год
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Материалы дела направили в суд.Материалы дела направили в суд.
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О том, что один из участников свадебного кортежа выехал на встречку, стало известно еще 8 июня. Очевидец, заметивший нарушителя на улице Советской в Майкопе, рассказал об этом в Сети. Инцидентом заинтересовались правоохранители.

- Министром внутренних дел по Республике Адыгея генерал-майором полиции Владимиром Алай были даны поручения о проведении тщательной проверки по данному факту, - сообщили «КП» - Кубань» в МВД по Адыгее.

Вскоре личность водителя удалось установить. Это 31-летний житель пригорода Майкопа. Как оказалось, парень ранее уже нарушал закон. В итоге горе-водителю выписали очередной административный протокол по ч.5 статьи 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, совершенный повторно».

- Материалы уже направлены в суд, - добавляют в МВД по Адыгее.

Нарушитель может лишиться водительских прав на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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