В Сочи чиновник дважды отказался вводить в эксплуатацию многоэтажку

СЕГОДНЯ 18:30 2019-06-12T18:30:55+03:00

В свои квартиры не могли въехать 48 семей

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В городе-курорте после вмешательства прокуратуры в эксплуатацию ввели многоквартирный дом. Десятки семей мечтали об этом последние несколько месяцев.

Как выяснилось во время проверки, строительство многоэтажки шло за счет привлечения средств людей. При этом срок исполнения обязательств по передаче квартир застройщик грубо нарушил. 6 месяцев давно истекли, а ключи от своего жилья владельцы все не получали.

- Позднее, несмотря на завершение строительства, органом местного самоуправления в мае 2019 года дважды приняты решения об отказе в вводе объекта в эксплуатацию, - сообщили «КП» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Отказы были связаны с причинами, которые не предусмотрены законодательством.

В итоге после вмешательства прокуратуры дом ввели в эксплуатацию. 48 семей получили свое жилье, а чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU