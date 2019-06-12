В Краснодаре Гагаринский бульвар приведут в порядок ко Дню города

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-12T12:02:04+03:00

Здесь высадят 232 новых дерева и почти пять тысяч кустарников

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В течение года зеленую зону на улице Гагарина в кубанской столице приведут в порядок. Здесь установят новую спортивную и детскую площадки, Обе - со специальным травмобезопасным резиновым покрытием. Кроме того, появятся уличные тренажеры. А еще сделают новое освещение. Предусмотрят место для установки в будущем арт-объекта.

- Завершить работы по контракту планируется к концу сентября, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Рассчитываю, что подрядчики постараются успеть сделать все ко Дню города. Это будет прекрасный подарок для всех краснодарцев к празднику.

Фото: krd.ru

Проект обновления обсудили с жителями района. Здесь высадят еще 232 новых дерева и 4774 кустарника.

- Сейчас же бригады рабочих на бульваре от улицы Герцена демонтируют плитку на основной аллее зеленой зоны, - сообщили «КП» - Кубань» в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU