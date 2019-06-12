2019-06-12T12:02:04+03:00
Общество

В Краснодаре Гагаринский бульвар приведут в порядок ко Дню города

Здесь высадят 232 новых дерева и почти пять тысяч кустарников
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В течение года зеленую зону на улице Гагарина в кубанской столице приведут в порядок. Здесь установят новую спортивную и детскую площадки, Обе - со специальным травмобезопасным резиновым покрытием. Кроме того, появятся уличные тренажеры. А еще сделают новое освещение. Предусмотрят место для установки в будущем арт-объекта.

- Завершить работы по контракту планируется к концу сентября, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Рассчитываю, что подрядчики постараются успеть сделать все ко Дню города. Это будет прекрасный подарок для всех краснодарцев к празднику.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Проект обновления обсудили с жителями района. Здесь высадят еще 232 новых дерева и 4774 кустарника.

- Сейчас же бригады рабочих на бульваре от улицы Герцена демонтируют плитку на основной аллее зеленой зоны, - сообщили «КП» - Кубань» в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главврачу ККБ № 1 Владимиру Порханову вручили Государственную премию
Температура воды в Черном море 12 июня 2019: в Сочи холоднее, чем в Анапе
Полиция Майкопа нашла участника свадебного кортежа, выехавшего на встречку
В больницах Сочи остаются 17 человек, пострадавших во время ДТП с экскурсионными автобусами
Погода на День России 12 июня 2019 года в Краснодарском крае: Ожидаются дождь и грозы
В ДТП под Геленджиком столкнулись две иномарки: погибли четыре человека
В центре Краснодара ограничат движение транспорта
В Краснодаре начали косить амброзию
В детском саду в Усть-Лабинском районе заменили аварийный навес
В «День России» безопасность на Кубани обеспечат около 2 тысяч полицейских
На Кубани на 3 дня объявлено штормовое предупреждение
10-летний Вадим Рудченко неизлечимо болен, но шанс на выздоровление дают в зарубежной клинике
В центре Краснодара могут снести исторические здания
Кубань расширит список стран-экспортеров местного вина
В Новороссийске погибла женщина, спасая кота