2019-06-12T13:19:36+03:00
Общество

Главврачу ККБ № 1 Владимиру Порханову вручили Государственную премию

Церемония награждения лауреатов прошла в Кремле
Евгения СОРОКА
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Владимир Алексеевич ПорхановВладимир Алексеевич Порханов
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В среду, 12 июня, в Кремле состоялась торжественная церемония награждения лауреатов. Президент России Владимир Путин вручил главную награду страны руководителю ККБ №1, академику РАН Владимиру Порханову.

- Научная деятельность профессора помогла внедрить в медицинскую практику новые виды оперативных вмешательств на трахее, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Кубани. - Под его руководством в краевой клинической больнице №1 проводят уникальные реконструктивные операции, более того, ведутся работы по созданию искусственных трахеи, пищевода и диафрагмы.

Стоит сказать, что государственную премию РФ в области науки и технологий вручают жителям России за выдающиеся работы, открытия и достижения, результаты которых существенно обогатили отечественную и мировую науку и оказали значительное влияние на развитие научно-технического прогресса.

Напомним, ранее за спасение человеческих жизней главный врач краснодарской Краевой клинической больницы № 1 удостоился звания Героя труда России. В копилке Владимира Порханова десятки наград: орден Почета; орден «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, медали «За выдающиеся заслуги в развитии Кубани» I степени, Пауля Эрлиха «За особые достижения в лечебной и социальной медицине».

В 2003 году ему присвоены звания заслуженный врач РФ, «Герой Труда Кубани» и вручена медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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