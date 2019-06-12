2019-06-12T13:28:19+03:00
Происшествия

В Сочи волонтеры ищут пропавшую в лесу 77-летнюю женщину

На связь пенсионерка не выходит с 8 июня
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_krajФото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
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12 июня в поселке Вишневка Лазаревского района Сочи начались поиски 77-летней Валентины Васильевны Дунаевой. 8 июня женщина вышла из дома по улице Казанская и отправилась в лес. С тех пор ее местонахождение неизвестно. На связь не выходит.

Спасатели уже обследовали горно-лесную местность вдоль течения ручья, по которому, предположительно, женщина ушла, но ничего не обнаружили.

Утром с базы ЮРПСО МЧС России выехали три кинологических расчета и спасатели Лазаревского ПСП для продолжения поиска пропавшей. К ним присоединились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", которые помогают прочесывать поселок и район по близости.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, забранные в хвост. В какой одежде была женщина неизвестно.

При получении какой-либо значимой информации о женщине, сочинцев просят сообщать по телефонам: 8 (862) 270-24-72, 102, 8-862-269-25-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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