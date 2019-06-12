На пляже в Анапе дети испачкались мазутом после купания

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-12T14:46:50+03:00

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Инцидент произошел на анапском пляже «Малая бухта». Дети после купания в море испачкались мазутом, который волнами прибило к берегу.

Женщина, которая была вместе с ребятней, попросила помощи у работника пляжа. Он принес бутылку с бензином, с помощью которого удалось отмыть пятна мазута с тела.

Фото: instagram.com/typoanapa2.0

- Девочка случайно села в мазут. В силу возраста не поняла, почему ее руки грязные, и начала обмазывать подругу, - рассказывает возмущенная Надежда П.

Информацию о грязном море подтвердил и еще один человек.

- Мы с супругой купаемся в этом месте - Малой бухте на пляже Высокий берег. Были крайне удивлены, когда увидели девушек с пятнами мазута, - добавил очевидец.

Правда, многие пользователи уверены, что девочки испачкались не в мазуте.

- Это, так называемый, сладж. Отработка из машинного отделения морских судов. Смесь масла, воды, тяжелых фракций мазута, - написал житель Новороссийска Дмитрий Кравченко. - Течением его приносит из Керченского пролива. Этот сладж надо сдавать на берег. А это деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU