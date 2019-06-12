В колонии Усть-Лабинского района скончался мужчина
Происшествие случилось в исправительной колонии, что находится в Усть-Лабинском районе. По предварительной информации, в производственном цехе, где трудятся заключенные, нашли тело 40-летнего мужчины. У него обнаружены колотые раны.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.
- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на месте аварии в Сочи очевидцы заметили человека, похожего на умершего в СИЗО главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка. Жители курорта считают, что он лишь притворился мертвым, разыграв смертельный приступ инсульта, чтобы потом выйти на свободу. Поэтому написали обращение к прокурору с просьбой проверить эту информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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