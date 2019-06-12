В колонии Усть-Лабинского района скончался мужчина

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-12T15:30:38+03:00

По предварительной информации, его тело нашли в производственном цехе

Изменить размер текста: A A

Происшествие случилось в исправительной колонии, что находится в Усть-Лабинском районе. По предварительной информации, в производственном цехе, где трудятся заключенные, нашли тело 40-летнего мужчины. У него обнаружены колотые раны.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на месте аварии в Сочи очевидцы заметили человека, похожего на умершего в СИЗО главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка. Жители курорта считают, что он лишь притворился мертвым, разыграв смертельный приступ инсульта, чтобы потом выйти на свободу. Поэтому написали обращение к прокурору с просьбой проверить эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU