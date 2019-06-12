В Краснодаре флешмоб «Я люблю Россию» собрал более 500 горожан
На Главной городской площади кубанской столицы с самого утра многолюдно. Сотни горожан собрались вместе со своими детьми, чтобы поучаствовать в масштабном флешмобе «Я люблю Россию». Стоит сказать, акция эта краевая, проходила во многих уголках Кубани.
Фото: krd.ru
В Краснодаре же флешмоб начался с танца, к которому могли присоединиться все желающие. Каких-то специальных навыков не нужно было - просто повторять движения за участниками акции.
Флешмоб, посвященный Дню России, объединил более 500 краснодарцев. Кстати, среди них был и наш постоянный читатель Александр Черкис.
Фото: krd.ru
- После этого на площади развернули российский триколор. Размер флага 13 на 20 метров, - сообщают в городской администрации. - А участники акции выстроились так, чтобы сформировать слово «Россия».
На этом гуляния не заканчиваются. Чтобы вам не потеряться во всем многообразии, «Комсомолка» публикует подробную афишу по праздничным площадкам в Краснодарском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU
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