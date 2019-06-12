СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-12T16:52:28+03:00

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ЧП случилось в среду, 12 июня. В 12:54 диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о возгорании частного дома на улице Ленина.

Когда же спасатели приехали на место, выяснилось, что огонь перекинулся на торговые ларьки, которые стояли неподалеку от дома.

Общая площадь возгорания - 150 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/714365" frameborder="0"></iframe> В Туапсе сгорели частный дом и два ларька Видео: vk.com/overheartuapse.

- Ликвидировали пожар в 14:10, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На месте происшествия работали 16 человек и четыре единицы техники.

Фото: Наталья СТЕПИНА.

В происшествии никто не пострадал. По словам очевидцев, сгорели овощной и рыбный магазины.

- Слава Богу, огонь не добрался до ларька, где продают фейерверки. Пожарные приехали вовремя и потушили пламя, - рассказывает очевидец пожара Павел Никитин. - Сзади этих магазинов было заброшенное здание. Пока есть две версии возгорания - поджог либо кто-то случайно кинул сигарету и здание вспыхнуло.

Сейчас на месте работают специалисты, которые определяют, по какой причине произошло возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU