В Туапсе сгорели частный дом и два ларька
ЧП случилось в среду, 12 июня. В 12:54 диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о возгорании частного дома на улице Ленина.
Когда же спасатели приехали на место, выяснилось, что огонь перекинулся на торговые ларьки, которые стояли неподалеку от дома.
Общая площадь возгорания - 150 квадратных метров.
В Туапсе сгорели частный дом и два ларька Видео: vk.com/overheartuapse.
- Ликвидировали пожар в 14:10, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На месте происшествия работали 16 человек и четыре единицы техники.
Фото: Наталья СТЕПИНА.
В происшествии никто не пострадал. По словам очевидцев, сгорели овощной и рыбный магазины.
- Слава Богу, огонь не добрался до ларька, где продают фейерверки. Пожарные приехали вовремя и потушили пламя, - рассказывает очевидец пожара Павел Никитин. - Сзади этих магазинов было заброшенное здание. Пока есть две версии возгорания - поджог либо кто-то случайно кинул сигарету и здание вспыхнуло.
Сейчас на месте работают специалисты, которые определяют, по какой причине произошло возгорание.
ИСТОЧНИК KP.RU
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